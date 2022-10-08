Суарес: никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как в «Барселоне» в 2020 году

Уругвайский нападающий Луис Суарес рассказал об эмоциях Лионеля Месси от выступления «Барселоны» в 2020 году.



«Мне было больно, мы страдали – из-за вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» («Барса» уступила со счётом 2:8 в 1/4 финала ЛЧ-2019/2020. – Прим. «Чемпионата»), из-за бюрофакса Лео. Всё было очень сложно и болезненно, в первую очередь из-за того, как всё складывалось, из-за отношения клуба ко мне. Я приходил на тренировку, и меня отправляли заниматься отдельно. Я страдал, приходил домой и плакал из-за того, как со мной обращались. Мне было больно.



Также говорилось, что они хотят расстаться с Лео. Мы ничего не могли поделать с этим, в клубе был бардак. За все годы, что я провёл в «Барселоне», я ни разу не забивал меньше 25 голов за сезон. Было больно. Лео очень страдал, я никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как тогда в «Барселоне». Потом, к счастью, я был счастлив в «Атлетико», – цитирует Суареса ESPN AR.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая: