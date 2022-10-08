Семак — о Fan ID: хотим полные стадионы. Нужен диалог, чтобы люди понимали, для чего это

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении к бойкоту болельщиками Fan ID, а также об атмосфере на матче Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1).



«Болельщики «Зенита» очень громко высказывались на тему Fan ID. Как лично я к этому отношусь? Есть закон, все мы теряем от того, что недостаточное количество болельщиков ходит на трибуны. Естественно, хотелось бы полных стадионов везде. Это футбольная атмосфера, которая добавляет футболистам драйва. Все мы хотим, чтобы стадионы заполнялись полностью, как везде. Нужен диалог, нужно объяснять людям, чтобы они понимали, для чего это нужно.



Сегодняшняя атмосфера матча соответствовала уровню Премьер-Лиги? Конечно. То, как болеют в Воронеже… Это футбольный город, огромный ажиотаж перед матчем, болельщики во время игр всегда подгоняют команду, скандируют. Это приятно футболистам, такая атмосфера не может не нравиться.



Не нужно ли вернуться к предложению о расширении Премьер-Лиги? Смотря откуда эти команды будут. Если есть желание и антураж, в любом случае важен уровень сопротивления… Всем хочется более открытого футбола, где все команды хотят играть в футбол. От этого он становится более динамичным, интересным. Больше моментов, больше забитых мячей. На сегодняшний день, наверное, оптимальное количество команд. Если ситуация будет позволять сделать больше матчей, почему нет. Можно, но для этого нужна подготовка, понимание, какого уровня команды выходят. Важно, чтобы спортивная составляющая не проседала. В этом чемпионате много команд, которые теряют много очков, но не всегда получаются матчи с определённым уровнем сопротивления, особенно на старте сезона. Это позволяет клубам, которые находятся в лидирующей группе, набирать очень много очков, а другие набирают очень мало очков. Поэтому такая большая разница. Здесь всегда будет сложный вопрос», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».