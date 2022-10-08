Такого сопротивления «Зенит» не ожидал! Воронеж подарил новую сенсацию в РПЛ

12-й тур РПЛ только стартовал, а у нас уже есть сенсация! «Зенит» в прошлом туре разобрался с «Ростовом» и оторвался от конкурентов, поэтому вполне можно было ожидать, что и с «Факелом» чемпион справится. Но что-то пошло не по плану.

«Зенит» сразу попёр вперёд, но «Факел» успешно отбивался. Воронежцы старались играть плотно и выходили из обороны дальними передачами. Правда, практически во всех случаях за мяч просто некому было цепляться.

Зато как только удалось зацепиться, «Факел» заработал угловой. И после подачи Георгий Гонгадзе оторвался от Дугласа Сантоса и точно пробил головой. 1:0!

«Факел», помимо плотности, играл очень эмоционально и агрессивно — на игрока «Зенита» с мячом моментально набрасывалось сразу по два-три соперника. Очевидно, что это энергозатратный стиль, поэтому интрига была в том, сколько хозяева продержатся в таком темпе.

Футболисты «Зенита» атаковали всеми доступными способами. Комбинации низом, как правило, не проходили, поэтому чемпионы перешли на забросы. Один из них нашёл Малкома, а тот идеально принял мяч и покатил мимо Ильи Свинова. 1:1.

«Зенит» мог забивать второй ещё до перерыва. На 32-й команда Сергея Семака не забила чудом: Свинов вместо выноса сыграл на Дугласа, тот отдал Малкому, который пробил по трибунам из убойной позиции. «Факелу» в этом эпизоде одновременно повезло и не повезло.



К последней трети тайма стало очевидно, что «Факел» наелся. Борьбы со стороны хозяев стало меньше, и «Зенит» чувствовал себя комфортно. Воронежцы вдобавок лишились игрока: на второй тайм вместо Евгения Шлякова вышел Владислав Мастерной.



Перерыв не прибавил «Факелу» сил, и на второй тайм «Зенит» вышел с целью додавить соперника. Причём у чемпионов сохранилась интересная тенденция: несмотря на наличие в составе Матео Кассьерры, завершал атаки вовсе не центральный нападающий. Он играл в подыгрыше, цеплялся за забросы и уводил защитников. А в решающей стадии атак солировал Малком. Все последние передачи шли именно на бразильца.

«Факел» — «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Хоть явное преимущество и было у «Зенита», а «Факел» окончательно забыл про атаку, к середине второго тайма возникло ощущение, что у чемпиона закончились идеи. Воронежцы отбивались, но делали это уверенно и спокойно.



И всё же моменты у «Зенита» были. После одного из угловых мяч даже прилетел в перекладину. А к концу матча взбодрился уже «Факел»! Хозяева несколько раз выбрались на чужую половину поля и заработали пару угловых, один из которых даже привёл к полноценному моменту.



Последние минуты прошли по привычному сценарию: «Зенит» ломится вперёд, «Факел» отбивается. И хозяева выдержали! Ощущение, что «Зенит» просто не ожидал такого сопротивления. Ожила ли чемпионская интрига в РПЛ, пусть каждый решает сам. Скорее, это тот случай, когда нужно хвалить вторую команду. «Факел» сегодня дал бой.