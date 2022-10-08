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«Реал» рассматривает Риса Джеймса из «Челси» как долгосрочную замену Дани Карвахалю

«Реал» рассматривает Риса Джеймса из «Челси» как долгосрочную замену Дани Карвахалю
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Защитник «Челси» Рис Джеймс в ближайшее время может стать игроком мадридского «Реала». Испанский клуб рассматривает футболиста в качестве долгосрочной замены для Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает Fichajes.

22-летний Джеймс — воспитанник «Челси». В нынешнем сезоне английский защитник принял участие в девяти матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года, недавно Джеймс подписал новый контракт с «Челси».

В восьми матчах чемпионата Англии «Челси» набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем туре команда Грэма Поттера сыграет в гостях с «Астон Виллой» 16 октября.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»

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