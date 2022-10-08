«Реал» рассматривает Риса Джеймса из «Челси» как долгосрочную замену Дани Карвахалю

Защитник «Челси» Рис Джеймс в ближайшее время может стать игроком мадридского «Реала». Испанский клуб рассматривает футболиста в качестве долгосрочной замены для Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает Fichajes.
22-летний Джеймс — воспитанник «Челси». В нынешнем сезоне английский защитник принял участие в девяти матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года, недавно Джеймс подписал новый контракт с «Челси».
В восьми матчах чемпионата Англии «Челси» набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем туре команда Грэма Поттера сыграет в гостях с «Астон Виллой» 16 октября.
«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 октября 2022
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:49
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:26
-
18:15
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:14