«Челси» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» в домашнем матче АПЛ

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» принимал «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Несмотря на преимущество лондонцев за счёт домашнего поля, гости отвечали опасными атаками. Однако именно хозяева смогли открыть счёт уже под занавес первого тайма, когда Кай Хаверц головой сумел реализовать навес Мэйсона Маунта. В начале второй половины встречи синие укрепили своё преимущество благодаря усилиям Кристиана Пулишича, ассистировал снова полузащитник Мэйсон Маунт. На 90-й минуте нападающий Армандо Броя довёл счёт до разгромного после точной передачи Матео Ковачича. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Челси» со счётом 3:0.