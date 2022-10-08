В «Динамо» ответили на вопрос о кредите доверия главному тренеру Йокановичу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) рассказал о кредите доверия главному тренеру клуба Славише Йокановичу.



«Кредит доверия у Йокановича? Доверие, конечно, есть. Мы поддерживаем нашего тренера, потому что сейчас команда строится. Йокановичу точно надо дать время осуществить свои задумки», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 12 матчей, заработав 17 баллов. В следующей встрече бело-голубые примут дома на «ВТБ Арене» футбольный клуб «Оренбург». Матч состоится в субботу, 15 октября. Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.