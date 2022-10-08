Владимир Федотов считает, что Левников должен был назначить пенальти в ворота «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) поделился мнением о неназначенном пенальти в ворота бело-голубых.



«Момент с Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка — это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт. Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти — имеем ничью.



Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 12 встреч. В следующем туре армейский клуб примет дома московский «Спартак» (16 октября, 20:00 мск).