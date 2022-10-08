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Игорь Черевченко: готов вернуться в «Локомотив», если позовут. Даже не обсуждается

Игорь Черевченко: готов вернуться в «Локомотив», если позовут. Даже не обсуждается
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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал возможность возвращения в клуб после увольнения Йозефа Циннбауэра.

«Готов вернуться в «Локомотив», если позовут. Даже не обсуждается», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

48-летний специалист возглавлял «Локомотив» с 2015 по 2016 год, также ранее работая в тренерском штабе команды с 2008 по 2015 год. Под его руководством красно-зелёные становились обладателем Кубка России – 2014/2015.

«Локомотив» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять баллов. В следующем туре железнодорожники сыграют в гостях с «Торпедо» (15 октября, начало — в 14:00 мск).

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