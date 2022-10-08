Промах сезона в РПЛ! Такой удар должен стоить тренеру карьеры в России. Видео

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. Зона вылета и отставка тренера всё ближе.

Йозеф Циннбауэр ищет пути выхода из кризиса – меняет состав и тактические детали игры «Локомотива». Так, в сегодняшнем матче на скамейке остались Вильсон Изидор и Гирано Керк, а в основу попали Иван Игнатьев и Франсуа Камано. Однако пока получается как в известной басне: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

Игра «Локомотива» с «Сочи» не была ни качественной, ни увлекательной. Хозяева командно выглядели посильнее, а главное, в их составе присутствовал великолепный Нобоа. Эквадорец опять делал разницу за счёт индивидуального мастерства. Его подачи со стандартов страшно напрягали оборону железнодорожников – два момента имел центральный защитник Дркушич. Мало-помалу начинает работать связка Кристиана с экс-форвардом «Локомотива» Лукой Джорджевичем. С таким ассистентом черногорец, несомненно, будет забивать.

Джорджевич вышел в основе «Сочи», так как из-за дисквалификации пропускал матч Мелкадзе. У южан вообще хватало кадровых проблем. В списке потерь также Юсупов, Бурмистров, Сиссако, Ангбан, Заика. В группе атаки черногорца поддерживали два молодых инсайда Шипунов и Батырев. Им, конечно, ещё есть куда расти, но рядом с Нобоа раскроется любой – и неопытный, и переживающий спад футболист. Вся игра хозяев шла через эквадорца: в первом тайме центрхав совершил 52 касания мяча. Больше – только Терехов (54). Этот дуэт и сделал гол: кандидат в сборную России вырезал хорошую длинную передачу, а Нобоа решил эпизод двумя касаниями. «Локомотиву» бы такого умелого плеймейкера! Сочинцы хитро увели Тикнизяна из его зоны.

После перерыва Циннбауэр выпустил Керка и Изидора. Тренер понял: с ними не очень весело, а без них – совсем грустно. Игнатьев без поддержки ничего не сделает, Педриньо остаётся королём Кубка России и против организованной и индивидуально более сильной защиты, чем была у «Химок», уже не столь эффективен. У «Локомотива» никак не получалось хотя бы нанести удар в створ (всего один за матч), но на 63-й минуте москвичи вдруг создали сумасшедший момент и должны были забивать. Дважды попали в штангу в одной атаке! Ужасный фейл Педриньо, добивавшего мяч в пустые ворота после удара Живоглядова.

Сочинцы тут же наказали «Локомотив» за невероятный промах. Голкипер железнодорожников Худяков сыграл неудачно, и Ушатов с Жоаозиньо разорвали оборону команды Циннбауэра. Ещё через несколько минут запахло разгромом: Дркушич опять выиграл воздух на стандарте и пробил в штангу.

Но хозяева всё же наиграли на крупную победу. Жоаозиньо оформил дубль после того, как ему дали свободно принять мяч на фланге, сместиться в центр и нанести удар по воротам. В обороне «Локомотива» был самый настоящий бардак, а Едвай ещё и помог сопернику – мяч влетел в сетку от головы хорвата.

А в концовке Сарвели довёл дело до разгрома. Плюс один балл конкуренту Джорджевича.

«Локомотив» второй тур подряд проигрывает с разницей в четыре мяча.