Юран: если «Локомотив» позовёт главным тренером — пойду. Знаю, как решать такие задачи

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения немецкого наставника Йозефа Циннбауэра.

«Если «Локомотив» позовёт главным тренером — пойду. Знаю, как решать задачи и ситуации, в которую попал «Локомотив» — выход из зоны переходных матчей. Никто не мог представить, что «Локо» может оказаться в этой зоне», – сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Помимо Циннбауэра, «Локомотив» также расстался со спортивным директором Томасом Цорном. Последней точкой кипения для руководства московской команды стало разгромное поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Для железнодорожников это пятое поражение подряд в рамках чемпионата.