Видеообзор победы «Милана» над «Ювентусом»

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Несмотря на большое количество опасных моментов у ворот туринской команды, хозяева смогли открыть счёт только в самом конце первой половины матча. На 46-й минуте отличился центральный защитник Фикайо Томори после передачи нападающего Оливье Жиру. На 54-й минуте Браим Диас сумел увеличить преимущество своей команды. По ходу встречи «Милан» мог довести счёт до разгромного, однако забить больше голов не сумел. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе хозяев со счётом 2:0.

Благодаря этой победе «Милан» поднялся на третье место, у команды 20 очков после девяти встреч. «Ювентус» остался на восьмом месте — у них 13 очков.