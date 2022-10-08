«Опоздали с решением на полгода». Чорлука отреагировал на увольнение Цорна и Циннбауэра

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал решение клуба уволить спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.



«Опоздали с решением на полгода», — написал хорват в комментариях в одной из соцсетей.



Сегодня, 8 октября, «Локомотив» уступил в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» со счётом 0:4. Руководство красно-зелёных приняло решение об увольнении Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.



Напомним, Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год, выиграв с клубом чемпионат России – 2017/2018, четыре Кубка России и Суперкубок России.



«Локомотив» занимает 14-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после 12 туров. В следующем матче красно-зелёные сыграют в гостях с «Торпедо».