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Александр Кержаков готов возглавить «Локомотив»

Александр Кержаков готов возглавить «Локомотив»
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Российский специалист Александр Кержаков заявил, что готов занять вакантную должность главного тренера московского «Локомотива» после увольнения Йозефа Циннбауэра.

«Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся. Обращалось ли уже ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

«Локомотив» объявил об увольнении Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна сегодня, 8 октября. Команда разгромно проиграла «Сочи» (0:4) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.

Последним местом работы 39-летнего Кержакова был «Пари НН», который он покинул по итогам минувшего сезона. Также специалист работал в «Томи» и юношеской сборной России.

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