Юран: можете допустить, чтобы россиянин столько работал в «Локо» с такими результатами?

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение руководства «Локомотива» долгое время не увольнять Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Вы можете допустить, чтобы российский тренер столько работал в «Локо» с такими результатами? Наверное, нет. Ничья, проигрыш — и на выход. Самоуважение-то должно быть к российским тренерам. Если россиянин две игры на старте неудачно провёл, то всё. Немножко становится неприятно наблюдать, что в России такое отношение. Иностранцам дают работать, пока они не окажутся в зоне стыковых матчей. Это «Локомотив» – клуб с традициями и болельщиками. И вот так держать, пока не опустится…» – сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сегодня «Локомотив» объявил об отставке спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Поводом стало поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.