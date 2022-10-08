Юран: можете допустить, чтобы россиянин столько работал в «Локо» с такими результатами?

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение руководства «Локомотива» долгое время не увольнять Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.
«Вы можете допустить, чтобы российский тренер столько работал в «Локо» с такими результатами? Наверное, нет. Ничья, проигрыш — и на выход. Самоуважение-то должно быть к российским тренерам. Если россиянин две игры на старте неудачно провёл, то всё. Немножко становится неприятно наблюдать, что в России такое отношение. Иностранцам дают работать, пока они не окажутся в зоне стыковых матчей. Это «Локомотив» – клуб с традициями и болельщиками. И вот так держать, пока не опустится…» – сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, сегодня «Локомотив» объявил об отставке спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Поводом стало поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
- 8 октября 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:22
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
22:36
-
22:35
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:39
-
21:31
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
20:55
-
20:44