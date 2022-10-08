«ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью с «Реймсом» в матче 10-го тура Лиги 1

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» гостил у «Реймса». Матч проходил на стадионе «Огюст Делон II». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Несмотря на статусность парижского гранда, у хозяев было гораздо больше преимуществ по ходу встречи. Если взглянуть на статистику первого тайма, то «Реймс» нанёс 11 ударов по воротам, в то время как подопечные Кристофа Галтье смогли нанести всего четыре. Возможно, именно это повлияло на эмоциональность центрального защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который на 41-й минуте получил жёлтую карточку за споры с арбитром, а после продолжения выяснения отношений ещё и красную, в результате чего покинул поле и оставил свою команду в меньшинстве. «Реймс» не испугался численного преимущества и всеми силами старался его реализовать. Однако удача оказалась не на стороне хозяев, и встреча закончилась вничью — 0:0.