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«ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью с «Реймсом» в матче 10-го тура Лиги 1

«ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью с «Реймсом» в матче 10-го тура Лиги 1
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» гостил у «Реймса». Матч проходил на стадионе «Огюст Делон II». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Несмотря на статусность парижского гранда, у хозяев было гораздо больше преимуществ по ходу встречи. Если взглянуть на статистику первого тайма, то «Реймс» нанёс 11 ударов по воротам, в то время как подопечные Кристофа Галтье смогли нанести всего четыре. Возможно, именно это повлияло на эмоциональность центрального защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который на 41-й минуте получил жёлтую карточку за споры с арбитром, а после продолжения выяснения отношений ещё и красную, в результате чего покинул поле и оставил свою команду в меньшинстве. «Реймс» не испугался численного преимущества и всеми силами старался его реализовать. Однако удача оказалась не на стороне хозяев, и встреча закончилась вничью — 0:0.

Франция - Лига 1. 10-й тур
08 октября 2022, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж
Удаления: нет / Рамос – 41'
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