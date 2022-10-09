Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамоса удалили с поля за споры с судьёй. Для игрока это 28-я красная в карьере

Серхио Рамоса удалили с поля за споры с судьёй. Для игрока это 28-я красная в карьере
Комментарии

Сегодня, 8 октября, проходил матч 10-го тура Лиги 1, в котором «Реймс» принимал «ПСЖ». Под конец первого тайма центральный защитник парижан Серхио Рамос за минуту получил сначала жёлтую карточку, а после красную, после чего был удалён с поля.

Все наказания футболисту судья матча Пьер Гайуст дал за многочисленные споры испанского защитника. Одноклубники Рамоса пытались это решение опротестовать, однако арбитр остался непреклонен. Игрок покинул поле на 41-й минуте встречи. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Для футболиста это далеко не первое удаление в карьере. Как сообщает Bleach Report, для испанца это уже 28-я красная карточка за время его выступлений. В последний раз Рамос удалялся 21 декабря 2021 года в игре с «Лорьяном» в рамках чемпионата. Тогда игра также закончилась ничейным исходом — 1:1.

Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке

Новость по теме
«ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью с «Реймсом» в матче 10-го тура Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022