Серхио Рамоса удалили с поля за споры с судьёй. Для игрока это 28-я красная в карьере

Сегодня, 8 октября, проходил матч 10-го тура Лиги 1, в котором «Реймс» принимал «ПСЖ». Под конец первого тайма центральный защитник парижан Серхио Рамос за минуту получил сначала жёлтую карточку, а после красную, после чего был удалён с поля.
Все наказания футболисту судья матча Пьер Гайуст дал за многочисленные споры испанского защитника. Одноклубники Рамоса пытались это решение опротестовать, однако арбитр остался непреклонен. Игрок покинул поле на 41-й минуте встречи. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Для футболиста это далеко не первое удаление в карьере. Как сообщает Bleach Report, для испанца это уже 28-я красная карточка за время его выступлений. В последний раз Рамос удалялся 21 декабря 2021 года в игре с «Лорьяном» в рамках чемпионата. Тогда игра также закончилась ничейным исходом — 1:1.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
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