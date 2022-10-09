«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду за € 11 млн

Португальский нападающий Криштиану Роналду всё ближе к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. «Красные дьяволы» готовы продать 37-летнего футболиста всего за € 11 млн (£ 10 млн), информирует Daily Star.
Согласно сведениям источника, речь идёт о продаже Роналду в американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что в клубе из Майами готовы платить португальцу € 34 млн за сезон.
Напомним, в СМИ появлялась информация, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом европейские клубы не проявляют интерес к португальцу. В связи с этим Криштиану может рассмотреть предложения команд с других континентов.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил всего один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. Продажа в зимнее трансферное окно — последний шанс для «МЮ» выручить какие-то деньги за Криштиану.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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