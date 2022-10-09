Черевченко: тренерскому штабу «Локомотива» нельзя было не уйти после 0:4 от «Сочи»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал ситуацию в московском клубе после поражения в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:4).
«Каждый человек решает по-своему. Некоторые тренеры сами уходят, а некоторые ждут, когда их уволят. Никого нельзя осуждать. Но тренерскому штабу «Локомотива» нельзя было не уйти после 0:4 от «Сочи». Если не ошибаюсь, это уже пятое подряд поражение», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, после разгромного поражения «Локомотив» уволил Томаса Цорна с должности спортивного директора команды, а также главного тренера Йозефа Циннбауэра. В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским «Торпедо».
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