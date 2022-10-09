Нгамалё объяснил, чего не хватило «Динамо» для победы в матче с ЦСКА
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Камерунский полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).
«Ничья с ЦСКА — потеря очков. Мы не хотели проигрывать. Что не так с «Динамо»? Мы должны работать над своим завершением. У нас было много шансов, чтобы забить. Для победы нужно было забивать больше», — передаёт слова Нгамалё корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Московское «Динамо» в 12 матчах набрало 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. ЦСКА (24) — на втором месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30). В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Оренбургом».
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