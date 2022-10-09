Нгамалё: ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже

Камерунский полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё высказался об уровне московской команды.

«ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже», — передаёт слова Нгамалё корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, накануне «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:1. Голами в этой встрече отметились защитник армейцев Виллиан Роша и нападающий «Динамо» Фёдор Смолов.

Московское «Динамо» в 12 матчах набрало 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. ЦСКА (24) — на втором месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30). В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Оренбургом».