Результаты жеребьёвки отбора на Евро-2024

Сегодня, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялась жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024. Сборная России отстранена от участия в континентальном первенстве по решению УЕФА.
Результаты жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024:
Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
- 9 октября 2022
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