Д. Билялетдинов: увольнение Циннбауэра и Цорна из «Локо» — немножко запоздалое решение
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и отставке главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.
«Увольнение Циннбауэра и Цорна — логичное решение, но немножко запоздалое», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, вчера, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате. В этих встречах клуб забил три гола и пропустил 13 мячей в свои ворота.
В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится в субботу, 15 октября.
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