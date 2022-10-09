«Кого пролоббируют, тот и будет». Динияр Билялетдинов — о новом тренере «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о том, кто может возглавить «Локомотива» после отставки наставника Йозефа Циннбауэра.

«Кто может возглавить команду? Не знаю, какая ситуация на верхах. Всё не так просто. Кого пролоббируют, тот и будет?» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, вчера, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате. В этих встречах клуб забил три гола и пропустил 13 мячей в свои ворота.



В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится в субботу, 15 октября.