«Торпедо» — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 9 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезноа-2022/2023 «Торпедо» — «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин, Лебеденко, Караев, Савич, Каймаков, Смольников, Нетфуллин, Роганович, Чурич.
Запасные: Довбня, Рейхмен, Султонов, Турищев, Ле Таллек, Коста, Енин, Самсонов, Прошкин, Лаптев.
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Майга, Михайлов, Стоцкий, Кротов, Милсон, Сулейманов.
Запасные: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Корнюшин, Севикян, Берковский, Шарипов, Калинский, Рыбчинский, Янсане.
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