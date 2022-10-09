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«Торпедо» — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Торпедо» — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 9 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезноа-2022/2023 «Торпедо» — «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин, Лебеденко, Караев, Савич, Каймаков, Смольников, Нетфуллин, Роганович, Чурич.

Запасные: Довбня, Рейхмен, Султонов, Турищев, Ле Таллек, Коста, Енин, Самсонов, Прошкин, Лаптев.

«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Майга, Михайлов, Стоцкий, Кротов, Милсон, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Корнюшин, Севикян, Берковский, Шарипов, Калинский, Рыбчинский, Янсане.

«Торпедо» оттолкнётся от дна?! 12-й тур РПЛ — онлайн «Торпедо» оттолкнётся от дна?! 12-й тур РПЛ — онлайн
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