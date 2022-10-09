«Спартак» запрыгнет на второе место? Отличный шанс после подарка от ЦСКА! Онлайн тура РПЛ

Друзья, всем привет! Половина матчей 12-го тура РПЛ позади, а оставшиеся встречи состоятся сегодня, 9 октября.
Игровой день откроет матч «Спартака» и «Крыльев Советов». После вчерашней осечки ЦСКА красно-белые получили отличный шанс забраться на второе место. Но для этого необходима победа. Начало — в 14:00 мск.
В середине дня пройдут два матча. В Москве «Торпедо» сыграет с «Пари Нижний Новгород», а параллельно «Оренбург» примет «Ахмат». Обе встречи начнутся в 16:30 мск.
А вечером нас ждёт южное дерби: «Ростов» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Команда Валерия Карпина неделю назад проиграла «Зениту». То поражение стало для ростовчан первым в нынешнем сезоне РПЛ, но реабилитироваться будет нелегко. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
За всеми этими матчами мы будем внимательно следить в этом материале в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
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