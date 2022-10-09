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Спартак — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Спартак» — «Крылья Советов», «Ростов» — «Краснодар», текстовая онлайн-трансляция матчей 12-го тура РПЛ, где смотреть

«Спартак» запрыгнет на второе место? Отличный шанс после подарка от ЦСКА! Онлайн тура РПЛ
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Онлайн тура РПЛ
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Также нас ждёт южное дерби «Ростов» — «Краснодар» и ещё два матча.

Друзья, всем привет! Половина матчей 12-го тура РПЛ позади, а оставшиеся встречи состоятся сегодня, 9 октября.

Игровой день откроет матч «Спартака» и «Крыльев Советов». После вчерашней осечки ЦСКА красно-белые получили отличный шанс забраться на второе место. Но для этого необходима победа. Начало — в 14:00 мск.

В середине дня пройдут два матча. В Москве «Торпедо» сыграет с «Пари Нижний Новгород», а параллельно «Оренбург» примет «Ахмат». Обе встречи начнутся в 16:30 мск.

А вечером нас ждёт южное дерби: «Ростов» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Команда Валерия Карпина неделю назад проиграла «Зениту». То поражение стало для ростовчан первым в нынешнем сезоне РПЛ, но реабилитироваться будет нелегко. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

За всеми этими матчами мы будем внимательно следить в этом материале в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
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Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
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