«В голове не укладывается». Осинькин — о тюремном сроке Ларина

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о тюремном заключении экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.
«На связи с Лариным быть уже невозможно. Но я ничего не понимаю. Если мы хотим навести порядок в школах и финансировании, то лучше начать с тех, у кого не получается работать. Начинать с лучших… У нас очень много академий, которые не работают, хотя имеют классное финансирование. У меня в голове не укладывается.
Я воспитал этих ребят, а я им ничего не могу сказать про эту ситуацию. Так быть не должно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- 9 октября 2022
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