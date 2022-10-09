Пиняев объяснил перфоманс с футболкой в поддержку осуждённого Ларина

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил перфоманс с футболкой в поддержку осуждённого бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина во время матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5). Напомним, перфоманс осуществил капитан самарской команды Александр Солдатенков.

«Это не надо было придумывать. В нынешней ситуации это прежде всего тяжело осознавать. Я уже повторяюсь, что человека, который больше всего в России сделал для детско-юношеского футбола… На этом стадионе могли чертановские воспитанники сыграть двусторонку, и было бы не хуже. Николай Юрьевич сделал столько, что его вклад в детско-юношеский футбол нельзя переоценить.



Хочется его поблагодарить. Если у него будет возможность это всё увидеть, то хочется вызвать у него положительные эмоции. В нынешней ситуации — в том месте, где он находится, — тяжело улыбаться.



Хочется его только поддерживать. Он сделал всё для того, чтобы мы выходили на высший уровень, имели какие-то возможности в медиа и были какие-то имена», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.