«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» одержали волевые победы в матчах 10-го тура АПЛ

Сегодня, 9 октября, состоялись очередные встречи 10-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре лондонский «Кристал Пэлас» принимал «Лидс Юнайтед», а в другой «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм» сошлись в столичном дерби.

У «орлов» матч не задался с самого начала. Уже на 10-й минуте защитник гостей Паскаль Стрёйк открыл счёт в матче. Но футболисты «Кристал Пэлас» не сдались и уже на 24-й минуте сумели сравнять счёт благодаря усилиям Одсонна Эдуарда с передачи Майкла Олисе. Ближе к концу встречи «орлы» сумели реализовать свои моменты, когда Эберечи Эзе забил гол после передачи Уилфрида Захи. В итоге игра завершилась победой хозяев — 2:1.

Испытывающий проблемы в последних играх чемпионата «Вест Хэм» также пропустил в самом начале игры, когда Андреас Перейра уверенно реализовал момент после передачи Нескенса Кебано. «Молотобойцы» сравняли счёт только на 29-й минуте, когда Джаррод Боуэн уверенно реализовал 11-метровый удар. На 62-й минуте Джанлука Скамакка вывел «Вест Хэм» вперёд после точного паса Лукаса Пакета. На 90+1-й минуте Майкл Антонио установил итоговый счёт матча — 3:1.