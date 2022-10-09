«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» одержали волевые победы в матчах 10-го тура АПЛ

Сегодня, 9 октября, состоялись очередные встречи 10-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре лондонский «Кристал Пэлас» принимал «Лидс Юнайтед», а в другой «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм» сошлись в столичном дерби.
У «орлов» матч не задался с самого начала. Уже на 10-й минуте защитник гостей Паскаль Стрёйк открыл счёт в матче. Но футболисты «Кристал Пэлас» не сдались и уже на 24-й минуте сумели сравнять счёт благодаря усилиям Одсонна Эдуарда с передачи Майкла Олисе. Ближе к концу встречи «орлы» сумели реализовать свои моменты, когда Эберечи Эзе забил гол после передачи Уилфрида Захи. В итоге игра завершилась победой хозяев — 2:1.
Испытывающий проблемы в последних играх чемпионата «Вест Хэм» также пропустил в самом начале игры, когда Андреас Перейра уверенно реализовал момент после передачи Нескенса Кебано. «Молотобойцы» сравняли счёт только на 29-й минуте, когда Джаррод Боуэн уверенно реализовал 11-метровый удар. На 62-й минуте Джанлука Скамакка вывел «Вест Хэм» вперёд после точного паса Лукаса Пакета. На 90+1-й минуте Майкл Антонио установил итоговый счёт матча — 3:1.
- 9 октября 2022
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