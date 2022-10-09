Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Торпедо» Кутепов: довольны ничьей с «Пари НН», ведь играли вдесятером

Защитник «Торпедо» Кутепов: довольны ничьей с «Пари НН», ведь играли вдесятером
Комментарии

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал результат встречи (0:0) с командой «Пари Нижний Новгород» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Взяли одно очко — это неплохо. Нам нужно набирать. Хорошо, что не пропустили, но плохо, что не забили. Но по концовке скорее довольны ничьей, ведь играли вдесятером», — сказал Кутепов.

После этой встречи московская команда осталась на последнем месте турнирной таблицы, набрав всего шесть очков после 12 матчей чемпионата. Позиция «Пари Нижний Новгород» также не изменилась — клуб остался на 10-м месте, у них в активе 13 набранных очков. В следующем туре «Торпедо» встретится с «Локомотивом», а «Пари НН» примет на своём домашнем стадионе санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
Кутепов объяснил неудовлетворительные результаты «Спартака» на протяжении нескольких лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022