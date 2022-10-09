Защитник «Торпедо» Кутепов: довольны ничьей с «Пари НН», ведь играли вдесятером
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Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал результат встречи (0:0) с командой «Пари Нижний Новгород» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Взяли одно очко — это неплохо. Нам нужно набирать. Хорошо, что не пропустили, но плохо, что не забили. Но по концовке скорее довольны ничьей, ведь играли вдесятером», — сказал Кутепов.
После этой встречи московская команда осталась на последнем месте турнирной таблицы, набрав всего шесть очков после 12 матчей чемпионата. Позиция «Пари Нижний Новгород» также не изменилась — клуб остался на 10-м месте, у них в активе 13 набранных очков. В следующем туре «Торпедо» встретится с «Локомотивом», а «Пари НН» примет на своём домашнем стадионе санкт-петербургский «Зенит».
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