Кутепов объяснил неудовлетворительные результаты «Спартака» на протяжении нескольких лет

Российский защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о частых перестановках на посту главного тренера московского «Спартака», что, в свою очередь, влияло на результаты красно-белых.
«Мне сложно судить. Когда тренер приходит в «Спартак», то знает, что здесь всё быстро меняется. Скорее всего, на него это тоже влияет. Футболисты-то привыкшие. У нас одна работа ― на поле. То, что за полем, нас не особо волнует. Но когда два тренера за один сезон работают с командой, это сказывается на результатах. У каждого своя философия, видение игры, и ты подстраиваешься под эти требования. Вроде только подстроился, понимаешь, как должна играть команда — и тут приходит новый тренер. Иногда притирка идёт уже по ходу сезона, на это нужно время», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».
- 21 сентября 2022
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