«Ростов» — «Краснодар»: Олусегун открыл счёт на 11-й секунде
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Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют «Ростов» и «Краснодар». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 11-й секунде Олусегун получил мяч, затем приблизился к штрафной и пробил под дальнюю штангу, открыв счёт в матче. Это один из самых быстрых голов в истории чемпионатов России.
20-летний Олусегун в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
В турнирной таблице «Краснодар» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы с 24 очками.
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