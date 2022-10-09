«Ростов» — «Краснодар»: Олусегун открыл счёт на 11-й секунде

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют «Ростов» и «Краснодар». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 11-й секунде Олусегун получил мяч, затем приблизился к штрафной и пробил под дальнюю штангу, открыв счёт в матче. Это один из самых быстрых голов в истории чемпионатов России.



20-летний Олусегун в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.



В турнирной таблице «Краснодар» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы с 24 очками.