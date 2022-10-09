Гендиректор «Пари НН»: задача клуба в РПЛ — 8–12-е место
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов после ничейного результата с московским «Торпедо» (0:0) высказался о целях команды на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.
«Задачи клуба в РПЛ? Такие же, как и были в начале сезона, — 8–12-е место», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После этой встречи «Пари Нижний Новгород» остался на 10-м месте, у команды в активе 13 набранных очков. Московская команда осталась на последнем месте турнирной таблицы, набрав всего шесть очков после 12 матчей чемпионата. В следующем туре «Торпедо» встретится с «Локомотивом», а «Пари НН» на своём домашнем стадионе примет лидера чемпионата — санкт-петербургский «Зенит».
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