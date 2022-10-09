«Будё-Глимт» Никиты Хайкина разгромил «Саннефьорд» в чемпионате Норвегии

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 25-го тура норвежской Высшей лиги, в котором «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным на воротах принимал «Саннефьорд». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.
Первыми забили гол гости — на 46-й минуте отличился Квинт Янсен. На 54-й минуте Уго Ветлесен сумел сравнять счёт во встрече. Через четыре минуты защитник «Будё-Глимт» Брайс Вембангомо вывел свою команду вперёд. На 74-й минуте Амаль Пеллегрино укрепил преимущество хозяев. На 82-й минуте Уго Ветлесен оформил дубль в этом матче и довёл счёт до разгромного. Финальный свисток судьи сигнализировал об уверенной победе хозяев — 4:1.
После этой встречи «Будё-Глимт» набрал 48 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Саннефьорд» с 23 набранными очками опустился на 14-е место.
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