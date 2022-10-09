Александр Кокорин забил второй гол за «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился в матче 6-го тура чемпионата Кипра с АЕКом. На 33-й минуте Янник Гомис шедеврально скинул пяткой на форварда и он переиграл вратаря, сравняв счёт в матче.

31-летний Кокорин выступает за команду с Кипра с августа 2022 года. «Арис» арендовал российского футболиста у «Фиорентины» на сезон. В пяти матчах за новую команду Кокорин забил два гола и отдал результативную передачу. В последних двух встречах Александр выходит в стартовом составе своей команды.