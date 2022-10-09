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Каррера: Кокорин докажет свою ценность «Фиорентине», если продолжит играть за «Арис»

Каррера: Кокорин докажет свою ценность «Фиорентине», если продолжит играть за «Арис»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что успешная игра нападающего Александра Кокорина в «Арисе» поможет ему доказать свою ценность «Фиорентине».

«Кокорин докажет свою ценность «Фиорентине», если продолжит играть за «Арис», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 9 октября, Кокорин забил свой второй мяч в чемпионате Кипра.

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