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Кокорин: рецепт, чтобы забыть неудачный матч? Выиграть следующий

Кокорин: рецепт, чтобы забыть неудачный матч? Выиграть следующий
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал поражение от АЕКа в матче 6-го тура чемпионата Кипра. Россиянин отметился забитым мячом.

«Рецепт, чтобы забыть неудачный матч? Выиграть следующий», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Ариса».

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