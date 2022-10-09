«Рома» в большинстве обыграла «Лечче» в матче 9-го тура Серии А

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Лечче». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Подопечные Жозе Моуринью смогли выйти вперёд уже в дебюте встречи, когда на шестой минуте центральный защитник Крис Смоллинг реализовал опасный момент после передачи Лоренцо Пеллегрини. На 22-й минуте встречи гости и вовсе остались в меньшинстве, когда Мортен Юльманн получил прямую красную карточку. Несмотря на численное меньшинство, футболисты «Лечче» сумели сравнять счёт благодаря усилиям Габриэла Стрефеззы, точную передачу ему отдал экс-игрок «Барселоны» Самуэль Юмтити. На 48-й минуте «волки» снова вышли вперёд — гол с пенальти забил нападающий Пауло Дибала. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе римлян — 2:1.
Благодаря этой победе «Рома» набрала 19 очков и поднялась на пятое место турнирной таблицы. У «Лечче» в активе осталось семь очков, команда расположилась на 16-й строчке.
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