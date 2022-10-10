Сторожук — о судействе в матче с «Ростовом»: так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал работу Виталия Мешкова, который обслуживал встречу с «Ростовом» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, мастер. Я хвалю человека! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат», — сказал Сторожук в эфире телеканала «Матч!».

Напомним, матч «Ростова» и «Краснодара» завершился победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:2, хотя по итогам первой половины встречи команда уступала 0:2. По ходу матча Виталий Мешков на 57-й минуте удалил защитника «Краснодара» Кайо, получившего вторую жёлтую карточку. Через две минуты арбитр назначил спорный пенальти в ворота команды Александра Сторожука.