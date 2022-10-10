Сторожук — о судействе в матче с «Ростовом»: так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал работу Виталия Мешкова, который обслуживал встречу с «Ростовом» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, мастер. Я хвалю человека! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат», — сказал Сторожук в эфире телеканала «Матч!».
Напомним, матч «Ростова» и «Краснодара» завершился победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:2, хотя по итогам первой половины встречи команда уступала 0:2. По ходу матча Виталий Мешков на 57-й минуте удалил защитника «Краснодара» Кайо, получившего вторую жёлтую карточку. Через две минуты арбитр назначил спорный пенальти в ворота команды Александра Сторожука.
- 10 октября 2022
-
01:37
-
01:35
-
01:16
-
01:13
-
00:44
-
00:34
-
00:27
-
00:11
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:57
-
23:42
-
23:25
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:40
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:51
-
21:37
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:17
-
21:15