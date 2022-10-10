Буяльский: сборная Украины будет пытаться пройти дальше из группы квалификации к ЧЕ-2024
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Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский прокомментировал результат жеребьёвки квалификации к чемпионату Европы-2024, которая прошла вчера, 9 октября.
«Следил ли за жеребьёвкой? Нет, не следил. В день игры я отказался от телефона и телевизора. Могу разве что почитать книгу. Так что о результатах жеребьёвки я не знал, мне только сказали. Скажу, что у нас в группе сильные команды. Наша сборная будет пытаться показать хороший футбол и пройти дальше», — приводит слова Буяльского официальный сайт клуба.
Напомним, в отборочной группе сборная Украины сыграет с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.
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