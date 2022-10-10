Вратарь «Крыльев» Ломаев взял на себя вину за пропущенные мячи в матче со «Спартаком»

Иван Ломаев, являющийся вратарём самарских «Крыльев Советов», взял на себя вину за поражение от «Спартака» (2:5) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака». Мог сыграть лучше и выручить команду. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему так произошло. Обидно.



Неудачная серия «Крыльев»? Наше дело — тренироваться и стараться показывать свою игру. К сожалению, пока имеем то, что имеем», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



23-летний Иван Ломаев в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах чемпионата России, в которых пропустил 19 мячей и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.