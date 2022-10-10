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Вратарь «Крыльев» Ломаев взял на себя вину за пропущенные мячи в матче со «Спартаком»

Вратарь «Крыльев» Ломаев взял на себя вину за пропущенные мячи в матче со «Спартаком»
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Иван Ломаев, являющийся вратарём самарских «Крыльев Советов», взял на себя вину за поражение от «Спартака» (2:5) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака». Мог сыграть лучше и выручить команду. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему так произошло. Обидно.

Неудачная серия «Крыльев»? Наше дело — тренироваться и стараться показывать свою игру. К сожалению, пока имеем то, что имеем», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

23-летний Иван Ломаев в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах чемпионата России, в которых пропустил 19 мячей и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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