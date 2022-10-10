Иван Ломаев высказался о разгромном поражении «Крыльев Советов» от «Спартака»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал разгромное поражение в игре 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Самарцы уступили красно-белым со счётом 5:2.
«Провальный матч для «Крыльев Советов». В первом тайме забили быстрый гол, затем могли забивать второй. Но потом почему-то прижались. В итоге ушли на перерыв при счёте 1:1. Во втором тайме пропустили, но сразу отыгрались. Потом игра совсем не получилась — в том числе пропустили со стандарта», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
- 10 октября 2022
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