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Александр Головин рассказал о своих целях на сезон

Александр Головин рассказал о своих целях на сезон
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Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин рассказал о своих целях в текущем сезоне.

«Поборется ли в этом сезоне „Монако“ за Кубок или чемпионство? Если честно, особо не думаю об этом. Идёт чемпионат, розыгрыш Кубка, мы играем в Лиге Европы. Игры следуют одна за другой. Моя задача сделать так, чтобы команда выигрывала и набирала очки. Нужно приносить максимальную пользу. Именно это и стараюсь делать, как и мои партнёры. Тогда мы сможем рассчитывать на многое. Все предпосылки для этого есть. Но говорить об этом можно будет в конце сезона. Сейчас это просто бессмысленно» — заявил Александр в интервью Sport24.

«Монако» в текущем сезоне французской Лиги 1 занимает пятое место после 10 сыгранных туров с 20 набранными очками.

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