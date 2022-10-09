Сенников: Юран – хороший тренер по спасению, но я не вижу его в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера железнодорожников.
«Юран — хороший тренер по спасению, но я не вижу его в «Локомотиве». Думаю, будет кто-то другой. Мне хочется, чтобы это был российский специалист, но даже сложно предположить, кто бы это мог быть. Да, был Николич, который хорошо работал в «Локо»… Скорее всего, будет кто-то из российских специалистов.
Нужен тренер не на перспективу: нужен тот, кто будет спасать команду. Сейчас команде нужно не вылететь — в этом сезоне теперь стоит совсем другая задача. Тут нужен тренер, который в короткий промежуток времени будет решать задачи», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 9 октября 2022
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