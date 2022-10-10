Мостовой: сравнение Холанда и Соболева — бред!

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Связываю результативность Промеса и Соболева с ослаблением нашего чемпионата. Не совсем правильно сравнивать сейчас наш чемпионат с топ-лигами. Мы нигде не играем, нет еврокубков, наш чемпионат ослаб с первых туров, что и было видно.
Сравнения Соболева с Холандом? Бред! Не надо, прекращайте. Я вчера такое уже слышал. Прекращайте», — цитирует Мостового Legalbet.
Квинси Промес и Александр Соболев вошли в список лучших атакующих дуэтов европейских чемпионатов. Футболисты красно-белых заняли третье место в рейтинге. Нападающие забили на двоих 17 голов с начала сезона-2022/2023. Лучшим дуэтом нападения в Европе стал тандем футболистов «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и Фила Фодена. Игроки «горожан» отметились 27 голами.
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