Защитник «Милана» Томори: после матча с «Челси» я был в бешенстве

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».



«После матча с «Челси» я был в бешенстве и хотел выложиться в следующей встрече. Так я себя чувствовал. Я хотел стереть из памяти ту игру с «Челси» и выразить свои чувства. В предстоящем матче мы сделаем всё, чтобы искупить вину перед болельщиками. В той игре с «Челси» был не настоящий «Милан». Это было не то выступление, которое мы хотели показать. Необходимо вынести урок из того поражения», — приводит слова Томори Goal.com.



Напомним, в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» проиграл «Челси» со счётом 0:3. Матч 4-го тура группового этапа турнира «Милан» — «Челси» состоится завтра, 11 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало игры — в 22:00 мск.