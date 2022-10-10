Защитник «Милана» Томори: после матча с «Челси» я был в бешенстве

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
«После матча с «Челси» я был в бешенстве и хотел выложиться в следующей встрече. Так я себя чувствовал. Я хотел стереть из памяти ту игру с «Челси» и выразить свои чувства. В предстоящем матче мы сделаем всё, чтобы искупить вину перед болельщиками. В той игре с «Челси» был не настоящий «Милан». Это было не то выступление, которое мы хотели показать. Необходимо вынести урок из того поражения», — приводит слова Томори Goal.com.
Напомним, в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» проиграл «Челси» со счётом 0:3. Матч 4-го тура группового этапа турнира «Милан» — «Челси» состоится завтра, 11 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало игры — в 22:00 мск.
- 10 октября 2022
-
19:55
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:23
-
19:12
-
19:11
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:35
-
18:34
-
18:23
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:45
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
15:59