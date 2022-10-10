Пиоли: «Милан» должен доказать, что результат прошлого матча с «Челси» был случайностью

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».



«Мы должны доказать, что результат прошлого матча был случайностью, а не нормой. Мы были крайне разочарованы выступлением в Лондоне. Нужно учиться на своих ошибках и исправлять их. «Милан» не должны одолевать сомнения. Нужно выйти на поле и играть на своём уровне. Нам не о чем беспокоиться, завтра будет другой матч. Нужно попытаться сыграть на своём уровне», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.



Напомним, в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» проиграл «Челси» со счётом 0:3. Матч 4-го тура группового этапа турнира «Милан» — «Челси» состоится завтра, 11 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало игры — в 22:00 мск.