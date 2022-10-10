Форвард дортмундской «Боруссии» Аллер рассказал о борьбе с раком

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер рассказал о своём состоянии и борьбе с тяжёлым заболеванием. Напомним, летом у футболиста была обнаружена опухоль яичка.
«Первое, о чём я подумал: «Это лечение и возвращение в форму займёт некоторое время». Придётся разбираться с разными вещами и подходить к этому ответственно. В разговоре с женой я пошутил, сказав, что меня раздражает тот факт, что я должен заболеть, чтобы стать экспертом по раку. Теперь я действительно знаю об этом всё.
Я провожу пять дней в больнице, не могу вставать с постели, пока в моё тело вводят лекарство. Потом две недели отдыха. Это одна фаза химиотерапии, а мне необходимо пройти её четыре раза. После этого, в зависимости от того, как прогрессирует заболевание, мне могут назначить операцию. Меня спрашивают, когда я вернусь, но сейчас трудно дать точный ответ.
Мне повезло, я чувствую себя хорошо. Могу тренироваться, чтобы поддерживать физическое и моральное состояние. Конечно, это помогает в борьбе с болезнью. Если повезёт, операция мне не понадобится. В таком случае я надеюсь привести себя в форму к концу лечения», — приводит слова Аллера пресс-служба УЕФА.
- 10 октября 2022
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