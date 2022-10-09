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Кан: «Бавария» сделала всё, чтобы упустить победу в матче с дортмундской «Боруссией»

Кан: «Бавария» сделала всё, чтобы упустить победу в матче с дортмундской «Боруссией»
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал результат матча 9-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2).

«Мы сделали всё, чтобы упустить победу в этом матче. Мы должны были решать исход игры задолго до финала. Нужно было лучше разыграть некоторые ситуации, тогда исход матча был бы решён в пользу «Баварии». Дортмундский клуб был довольно пассивным, и мы самостоятельно вернули его в игру», — приводит слова Кана Sport1.de.

Гол Антони Модеста, принёсший «Боруссии» ничью, и реакция Оливера Кана:

По результатам матча «Бавария» и «Боруссия» сравнялись по набранным очкам — у обоих клубов по 16 очков, благодаря чему они занимают третье и четвёртое место соответственно. На первой и второй строчке расположились «Унион» и «Фрайбург», у которых на одно очко больше, чем у ближайших конкурентов.

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