Вингер «Ливерпуля» Луис Диас выбыл до конца декабря из-за травмы, игрок пропустит ЧМ

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас будет отсутствовать до окончания чемпионата мира из-за травмы колена, полученной им в воскресном матче Премьер-лиги с «Арсеналом» (поражение мерсисайдцев со счётом 2:3). Об этом сообщает журналист британского издания The Athletic Джеймс Пирс.



В понедельник игрок сборной Колумбии прошёл углублённое медицинское обследование, которое показало, что ему предстоит провести вне игры от шести до восьми недель. Это означает, что он пропустит следующие 10 матчей «Ливерпуля» до начала турнира в Катаре, который начнётся в следующем месяце.

Уточняется, что футболисту не потребуется хирургическое вмешательство. Диас сможет вернуться в строй «Ливерпуля» в конце декабря, когда начнётся «боксинг дэй».

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