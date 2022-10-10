«Челси» снова заинтересовался бывшим спортдиром «Ливерпуля» Майклом Эдвардсом

Лондонский «Челси» продолжает поиски специалиста, который займёт должность спортивного директора клуба. Как сообщает 90min со ссылкой на собственные источники, владелец синих Тодд Боули снова пытается договориться с бывшим главой «Ливерпуля» Майклом Эдвардсом.

При этом британский специалист уже ранее отказал лондонскому клубу, аргументируя решение тем, что хочет отдохнуть от футбола до лета 2023 года. При этом Боули, как считается, готов подождать окончания запланированного отпуска Эдвардса, чтобы тот взял на себя бразды управления командой с 1 июля 2023 года. Будет ли сам Майкл заинтересован таким предложением, пока неизвестно.

Ранее «Челси» пытался переманить к себе управленца «РБ Зальцбурга» Кристофа Фройнда, однако потерпел неудачу. Должность спортивного директора в английском клубе находится открытой после того, как этим летом из руководства команды ушли Марина Грановская и Петр Чех.

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